Гёргес: звучит безумно, но на Уимблдоне возможен немецкий финал

Немка Юлия Гёргес поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в полуфинал Уимблдона. Накануне она победила голландку Кики Бертенс со счётом 3:6, 7:5, 6:1. В полуфинале также сыграет немка Анжелика Кербер.

«Для немецкого тенниса просто здорово, что две немки вышли в полуфинал Уимблдона. Даже не знаю, что сказать. Думаю, Кербер в последние годы выступала лучше меня. На многих турнирах „Большого шлема“ она доходила до полуфинала. Я очень рада, что могу разделить радость вместе с ней и немецким народом. Это особенное достижение. Звучит безумно, но на Уимблдоне возможен немецкий финал.

Но впереди нас обеих ждёт ещё одна игра. Нам обеим будет нелегко. Но здорово, что шансы остаются. Раньше у меня не было особой связи с Уимблдоном из-за плохих результатов. Поэтому выйти в полуфинал здесь даже приятнее. Я такого не ожидала", — цитирует Гёргес официальный сайт тура.

Две немки дошли до полуфинала Уимблдона впервые в Открытой эре

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.