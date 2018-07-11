Касаткина: на матчболах я делала нечто невообразимое

Россиянка Дарья Касаткина, уступившая в четвертьфинале Уимблдона немке Анжелике Кербер со счётом 3:6, 5:7, оценила свои действия в последнем гейме, когда ей удалось отыграть шесть матчболов, но с седьмого соперница завершила встречу в свою пользу.

«Моим лучшим ударом в последнем гейме стал укороченный с бэкхенда. Я выполнила укороченный удар на матчболе — это удивительно. Я не знаю, что творилось в моей голове. Я ни о чём не думала. Даже не знаю, как я решилась на такое на матчболе.

Я играла с пустой головой. Не чувствовала никакого давления и страха. Я просто играла и всё. На всех матчболах я делала нечто невообразимое. Думаю, это и есть ключ к успеху в больших матчах: играть с пустой головой, ни о чём не думая", — цитирует Касаткину официальный сайт тура.

Касаткина: очень сложно играть с Кербер на траве

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.