Бертенс: Гёргес была слишком хороша

Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась впечатлениями от поражения в матче с представительницей Германии Юлией Гёргес в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 5:7, 1:6.

«К сожалению, сегодня Юлия Гёргес была слишком хороша. Но в целом этот Уимблдон получился великолепным для меня. Прощай, прекрасный Лондон», — написала Бертенс в своём «инстаграме».

За выход в финал соревнований Гёргес поспорит с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс. Эта встреча состоится 12 июля.

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.