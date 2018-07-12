Надаль: в пятом сете дель Потро играл очень мощно. Остановить его было сложно

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в четвертьфинале Уимблдона со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4.

«Я очень доволен тем, как справился в сложных моментах пятого сета. Думаю, я многое сделал правильно, в частности, выходы к сетке. В целом я могу позитивно оценить этот матч. Единственный негативный момент в том, что мы играли почти пять часов. У меня был шанс провести на корте меньше времени, если бы я выиграл второй сет.

Но в любом случае ещё один выход в полуфинал Уимблдона — это прекрасная новость. Матч получился великолепным, очень эмоциональным для нас и болельщиков. Ощущения чудесные.

Конечно, я переживал из-за того, что проиграл второй сет. Я вёл 6:3 на тай-брейке, но соперник провёл два великолепных розыгрыша на своей подаче. Затем я допустил ошибку в важный момент. Двойная ошибка — это большой провал. Это изменило ход встречи. Хуан-Мартин играл отлично. Но я сумел прибавить в четвёртом и пятом сетах. В заключительной партии дель Потро играл очень мощно. Остановить его было сложно", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

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