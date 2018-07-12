Дель Потро: я хотел остаться на корте на всю ночь, но Рафа подошёл и обнял меня

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале Уимблдона со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 6:4, 4:6, 4:6.

«Когда Рафа делает брейк, матч для меня сразу же становится ещё сложнее. У меня также были шансы сделать брейк в пятой партии, но я ошибся в ряде ударов с форхенда. Думаю, ключевыми стали 3-4 розыгрыша в концовке, когда Надаль использовал свои шансы.

Сегодня я продемонстрировал отличный теннис, но Рафа есть Рафа. Иногда ты играешь в свой лучший теннис, но этого недостаточно, чтобы победить его. Но в целом я доволен своим выступлением. Я хорошо готов физически. Это придаёт мне уверенности.

Если я восстановлюсь после этого матча, то вернусь на Уимблдон в 2019-м. После матча я хотел остаться на корте на всю ночь, но Рафа подошёл и обнял меня. Он был очень добр ко мне", — цитирует дель Потро официальный сайт тура.

Надаль: в пятом сете дель Потро играл очень мощно. Остановить его было сложно

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