Надаль: я не настолько крут, чтобы думать о Федерере во время своего матча

Испанец Рафаэль Надаль (2) ответил на вопрос журналистов о том, следил ли он за счётом матча Роджера Федерера (1) и Кевина Андерсона (8) во время собственной игры против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5).



«Я играл в теннис, а не думал о счёте на соседнем корте. Я не настолько крут, чтобы думать о чём-то, кроме своего матча. У меня был тяжелейший матч против Хуана-Мартина», – цитирует Рафу пресс-служба Уимблдона.



В полуфинальной матче травяных соревнований Надаля 13 июля ждёт встреча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем (12).