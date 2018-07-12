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Надаль: я не настолько крут, чтобы думать о Федерере во время своего матча

Надаль: я не настолько крут, чтобы думать о Федерере во время своего матча
Теннис / Уимблдон 2018

Испанец Рафаэль Надаль (2) ответил на вопрос журналистов о том, следил ли он за счётом матча Роджера Федерера (1) и Кевина Андерсона (8) во время собственной игры против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5).

«Я играл в теннис, а не думал о счёте на соседнем корте. Я не настолько крут, чтобы думать о чём-то, кроме своего матча. У меня был тяжелейший матч против Хуана-Мартина», – цитирует Рафу пресс-служба Уимблдона.

В полуфинальной матче травяных соревнований Надаля 13 июля ждёт встреча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем (12).

Уимблдон (м) 2018. 1/4 финала
11 июля 2018 года, среда. 18:00 МСК
Хуан-Мартин
дель Потро
Рафаэль
Надаль
5:7 7:6 6:4 4:6 4:6
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