Воландри: Надаль не упустил бы матча, который проиграл Федерер

Экс-25-я ракетка мира Филиппо Воландри прокомментировал четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором южноафриканец Кевин Андерсон (8) в пяти партиях обыграл швейцарца Роджера Федерера (1) – 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11.



«Большим преимуществом Андерсона стала подача – он подавал с трёхметровой высоты со скоростью за 200 км/ч. Федерер слишком эмоциональный игрок, и это мешает ему в подобных матчах. При счёте 12:11 и 30:30 он выполнил двойную ошибку, за которой последовала невынужденная. Надаль не проиграл бы такого матча, имея столько шансов», – цитирует Воландри Sky Sports.