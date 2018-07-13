Дэвенпорт: зрители были шокированы исходом матча Федерер — Андерсон

Экс первая ракетка мира американка Линдсей Дэвенпорт поделилась мнением о поражении швейцарца Роджера Федерера от южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13 в четвертьфинале Уимблдона.



«Мало кто мог предположить, что матч завершится подобным образом, особенно в свете удачного старта в исполнении Роджера. У швейцарца был матч-пойнт, и казалось, что итоговая победа не заставит себя долго ждать. Когда настало время пятого сета, никто не сомневался, что богатый опыт Федерера сыграет решающую роль. После окончания матча многие зрители выглядели ошеломлёнными, их шокировал исход противостояния. Андерсон сохранил позитив, и я думаю, что именно это позволило ему одержать самую важную победу в карьере», — цитирует Дэвенпорт Tennis World USA.

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.