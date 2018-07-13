В матче Андерсон — Иснер был установлен рекорд решающих стадий ТБШ

Полуфинальный матч Уимблдона-2018 с участием южноафриканца Кевина Андерсона (8) и американца Джона Иснера (9) вошёл в историю.



Этот поединок стал рекордным для решающих стадий (полуфиналов и финалов) турниров «Большого шлема» с точки зрения проведённых геймов после введения тай-брейка. В 2009 году швейцарец Роджер Федерер и американец Энди Роддик разыграли 77 геймов в финале Уимблдона, а поединок Андерсона и Иснера растянулся уже более чем на 80 геймов.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андерсон — Иснер.



Победитель этого поединка в финале встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.