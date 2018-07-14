Джокович в пяти сетах обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». 12-я ракетка соревнований обыграл испанца Рафаэля Надаля, посеянного под вторым номером, со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8. Поединок был перенесён с 13 на 14 июля после того, как спортсмены сыграли три сета.



В общей сложности теннисисты провели на корте 5 часов 14 минут. Джокович выполнил 23 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 19, активно выиграл 73 очка и допустил 42 невынужденные ошибки. На счету Надаля 9 эйсов, 4 двойные и 42 невынужденные ошибки, 4 реализованных брейк-пойнта из 11 и 73 виннера.



«Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию матча Джокович – Надаль. Счёт в личном противостоянии стал 27-25 в пользу уроженца Белграда.



В финальном матче Джокович встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном (8), ранее обыгравшим в драматичном поединке американца Джона Иснера (9).

Серена и Анжелика повторят финал-2016. Матчи 12-го дня Уимблдона Финал женского Уимблдона Серена Уильямс – Анжелика Кербер, а также доигрывание отложенного накануне мужского полуфинала Джокович — Надаль.