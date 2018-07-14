Кербер — третья теннисистка, три раза сыгравшая с С. Уильямс в финалах «Шлемов»

Немка Анжелика Кербер стала третьей теннисисткой, встретившейся с американкой Сереной Уильямс как минимум в трёх финалах турниров «Большого шлема». Напомним, в финале Australian Open—2016 Анжелика победила Серену со счётом 6:4, 3:6, 6:4, а в решающем матче Уимблдона—2016 уступила ей в двух партиях — 5:7, 3:6.



Серена четыре раза играла в финалах «Шлемов» с россиянкой Марией Шараповой, уступив ей на Уимблдоне—2004 и победив в трёх других финальных поединках, и девять раз — со старшей сестрой, Винус. Винус брала верх в финалах US Open—2001 и Уимблдона—2008 и являлась единственной теннисисткой, дважды обыгрывавшей Серену в решающих матчах «мэйджоров».