Кербер станет 4-й ракеткой мира, С. Уильямс — 28-й

Немка Анжелика Кербер после триумфа на Уимблдонском турнире поднимется на шесть позиций и станет четвёртой ракеткой мира. Напомним, чуть меньше двух лет назад, завоевав титул на US Open, Кербер заняла первую строчку, но в прошлом сезоне не защитила очки и вылетела из топ-20. В чемпионской гонке Анжелика будет второй, отставая на 499 очков от румынки Симоны Халеп.



Американка Серена Уильямс, проигравшая Кербер в финале, станет 28-й ракеткой мира. В чемпионской гонке она поднимется на 17-е место. В прошлом сезоне Серена не играла после Australian Open в связи с беременностью и родами, поэтому очки ей защищать не нужно.

Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв С. Уильямс в двух сетах