Лейкина проиграла Завацкой в первом круге квалификации в Бухаресте

Россиянка Полина Лейкина проиграла украинке Катарине Завацкой в первом круге квалификации турнира категории International в Бухаресте (Румыния) — 6:7 (4:7), 2:6. Ранее девушки не встречались.



Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. Завацкая выполнила 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Лейкиной 1 подача навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 17.



Во втором круге квалификации Завацкая встретится с румынкой Ириной Барой (2).