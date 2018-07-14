Кербер: мне сложно описать свои чувства, это что-то невероятное

Немка Анжелика Кербер поделилась эмоциями после победы над американкой Сереной Уильямс в финале Уимблдона со счётом 6:3, 6:3.



«Я достаточно сильно нервничала перед матчем, но старалась настроить себя на то, чтобы выйти и провести свою лучшую игру на этом турнире. Знала, что должна использовать все свои шансы, потому что Серена всегда борется до конца. Она любит финальные матчи, любит играть на центральных кортах. Я старалась не думать слишком много о том, что играю против неё.



Мне сложно описать свои чувства. Это что-то невероятное. Я с детства мечтала выиграть Уимблдон. Это особенный момент в моей карьере.



Думаю, без 2017 года я бы не выиграла здесь. Прошлый год многому меня научил — от меня многого ждали и мне пришлось через многое пройти. Я научилась справляться с разными вещами, лучше планировать свой ежедневный распорядок. Сезон-2016 был невероятным, и невозможно проводить каждый год на таком уровне. Мне нужно было найти новую мотивацию. Сейчас я просто стараюсь улучшать свою игру, не зацикливаться на результатах, получать удовольствие от тенниса», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.