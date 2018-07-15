Фиссетт: после сезона-2017 Кербер хотела доказать, что она сильная теннисистка

Уим Фиссетт, тренер немки Анжелики Кербер, прокомментировал её победу над американкой Сереной Уильямс в финале Уимблдона со счётом 6:3, 6:3.



«Эта победа значит для Энжи больше, чем два предыдущих титула на турнирах „Большого шлема“. Сезон-2017 получился для неё тяжёлым. Она испытывала высокое давление, видела много негативных комментариев о своей игре, и это её расстраивало. Ей было очень тяжело, и она хотела снова набрать свою лучшую форму, доказать всем, что она сильная теннисистка.



Уимблдон для неё — самый значимый турнир на свете, она очень хотела победить на нём. Она играла против лучшей теннисистки в мире.



У меня были хорошие предчувствия перед этим матчем. Она была очень сфокусирована в предыдущих поединках, включая полуфинал против Остапенко, которая, как и Серена, мощно бьёт по мячу. Думаю, Энжи перед финалом встретила более серьёзное сопротивление соперниц, чем Серена, и, может быть, Серене этого не хватило.



На Уимблдоне мы живём в одном доме, и, увидев Энжи утром, я удивился, насколько она была расслабленной. Она была уверена в том, что может победить, и сохраняла эту уверенность на протяжении всего дня», — приводит слова Фиссетта официальный сайт WTA.

Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв С. Уильямс в двух сетах