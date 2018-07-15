Крейчикова рассказала, кому посвятила победу на Уимблдоне

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась эмоциями после победы в парном разряде на Уимблдоне. Она вместе с Катержиной Синяковой обыграла американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке со счётом 6:4, 4:6, 6:0.



После матча Крейчикова посвятила победу своему бывшему тренеру, чемпионке Уимблдона-1998 Яне Новотне, которая скончалась от рака в ноябре 2017 года.



«Я бы хотела посвятить нашу победу Яне Новотне. Она заслуживает, чтобы о ней помнили только всё самое хорошее. Думаю, это символично, что Яна выиграла Уимблдон 20 лет назад. Из её рассказов я знаю, что она очень хотела победить. Это был самый большой успех в карьере Новотны. Я очень рада, что в своё время наши пути пересеклись», — приводит слова Крейчиковой официальный сайт WTA.

Джокович вернулся в финал спустя три года. Матчи 13-го дня Уимблдона В воскресенье состоится финал мужского Уимблдона между Джоковичем и Андерсоном, а также финал микста с участием Азаренко.