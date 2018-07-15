Джокович впервые за 9 месяцев вернётся в топ-10 рейтинга АТР

Серб Новак Джокович (12) в финале Уимблдона переиграл южноафриканца Кевина Андерсона (8) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Этот успех позволит Новаку вернуться в топ-10 рейтинга АТР в понедельник, 16 июля. На данный момент 31-летний белградец располагается на 21-й позиции в мужской табели о рангах.

Джокович, который провёл 223 недели в статусе первой ракетки мира, последний раз был игроком топ-10 в октябре 2017 года.

Андерсон по итогам Уимблдона поднимется на максимальное для себя пятое место в рейтинге АТР. Ранее лучшей позицией южноафриканца была седьмая строчка, на которой он располагался в мае 2018 года.