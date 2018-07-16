Ястремская — 1-я родившаяся в 2000-х годах теннисистка в топ-100 рейтинга WTA

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская в новом рейтинге WTA от 16 июля впервые в карьере вошла в топ-100. Она поднялась на 27 строчек и расположилась на 100-й позиции.

Ястремская стала первой теннисисткой, родившейся в 2000-х годах, которой удалось подняться в первую сотню рейтинга WTA, сообщает Tennis World USA.

На минувшей неделе 18-летняя уроженка Одессы дошла до полуфинала турнира ITF в Будапеште (Венгрия), где проиграла представительнице России Екатерине Александровой со счётом 2:6, 6:2, 4:6.