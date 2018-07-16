Берреттини добыл волевую победу над Л. Майером на старте турнира в Бостаде

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция). В стартовом матче он обыграл аргентинца Леонардо Майера, посеянного под шестым номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:4.



Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Берреттини выполнил 5 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Майера 2 эйса, 5 ошибок на подаче и 6 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал соревнований в Швеции Берреттини сразится с победителем поединка Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) – Гастау Элиаш (Португалия).