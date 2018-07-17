Эдберг: Федерер не выигрывал мэйджоры в 2014-м и 2015-м из-за Джоковича

Бывший тренер швейцарца Роджера Федерера Стефан Эдберг прокомментировал период работы в команде второй ракетки мира.



«Когда я присоединился к его команде, сразу же почувствовал, что он всё ещё готов к победам. Увы, Джокович в то время был слишком силён. Теперь Роджер снова встал на победный путь, и это просто невероятно. Вероятно, ему могло помочь то, что он сам понизил ожидания от самого себя и начал играть более расслабленно», – цитирует Эдберг Tennis World USA.



Эдберг проработал в команде Федерера с начала 2014 по конец 2015 года. За это время швейцарец не выиграл ни одного мэйджора.

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