Организаторы Уимблдона обсуждают возможность введения тай-брейка в решающем сете

Уже следующий розыгрыш Уимблдона может претерпеть серьёзные изменения – организаторы травяного мэйджора рассматривают возможность введения тай-брейка в решающем сете. К таким размышлениям их подтолкнул полуфинальный матч между американцем Джоном Иснером и южноафриканцем Кевином Андерсоном – теннисисты сыграли в пятой партии 50 геймов, а весь матч продлился 6 часов 36 минут.



Окончательное решение может быть принято в конце текущего сезона. Не исключено, что по итогам специальной встречи на тай-брейк в решающей партии могут перейти все турниры «Большого шлема». В настоящий момент от данной практики отказались лишь организаторы US Open.

Матч Андерсон — Иснер — второй по продолжительности в истории Уимблдона