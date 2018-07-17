Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Севастова одолела Якупович на старте турнира в Бухаресте

Севастова одолела Якупович на старте турнира в Бухаресте
Теннис / WTA

Латвийка Анастасия Севастова (1) с трудом вышла во второй круг турнира категории International в Бухаресте (Румыния), одолев словенку Далилу Якупович только на тай-брейке третьей партии — 4:6, 6:2, 7:6 (7:1). Матчболов у Далилы не было, но в третьем сете она вела со счётом 3:0.

Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Севастова выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Якупович 1 подача навылет, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Анастасии станет голландка Аранча Рус.

Бухарест 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 15:30 МСК
Анастасия
Севастова
Далила
Якупович
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент