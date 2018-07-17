Севастова одолела Якупович на старте турнира в Бухаресте

Латвийка Анастасия Севастова (1) с трудом вышла во второй круг турнира категории International в Бухаресте (Румыния), одолев словенку Далилу Якупович только на тай-брейке третьей партии — 4:6, 6:2, 7:6 (7:1). Матчболов у Далилы не было, но в третьем сете она вела со счётом 3:0.



Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Севастова выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Якупович 1 подача навылет, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.



Следующей соперницей Анастасии станет голландка Аранча Рус.

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