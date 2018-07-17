Россе: Федерер в этом сезоне перестал быть «охотником» и играет слишком пассивно

Швейцарец Марк Россе, бывший игрок топ-10, в своей колонке для Le Temps поделился мнением о последних выступлениях Роджера Федерера.



«Я думаю, что в 2018 году он играет не на таком высоком уровне, как в 2017-м. В прошлом сезоне он постоянно рисковал, действовал агрессивно против любого соперника, атаковал и с форхенда, и с бэкхенда. При этом его стремление улучшить удар слева было видно ещё в финале US Open—2015, когда он уступил Новаку Джоковичу.



К 2017-му стремление воплотилось в реальность. Не забывайте, что он упал на 17-ю позицию и оказался бы ещё ниже, если бы неудачно сыграл в Австралии. Он вернулся в тур как охотник, и впервые за 15 лет он не был тем, от кого ждут победы на любом турнире.



Год спустя он вновь стал первой ракеткой мира. Но при этом он что-то потерял — стал больше прагматиком, чем охотником. Хотя он и победил в финале Australian Open, но было ощущение, что он слишком спокойно чувствовал себя в той игре с Марином Чиличем, был уверен, что всё контролирует. В финале Индиан-Уэллса было такое же чувство, и там он проиграл Хуану-Мартину дель Потро с матчболов. В Штутгарте он не победил ни одного серьёзного соперника. В Галле они ему тоже не встретились, но всё равно он проиграл финал Борне Чоричу. На таком уровне нельзя контролировать игру, в профессиональном туре такого не бывает, за исключением разве что Рафаэля Надаля на „Ролан Гаррос“.



Нужно играть, биться, дерзать. Это сделал, например, Кевин Андерсон — от него ничего не ждали, а он победил. Федерер был слишком пассивен. Второй вопрос — календарь. 2017-й начался для Роджера сказочно — он победил Надаля в Мельбурне, Индиан-Уэллсе и Майами, завоевал три титула. Вернувшись на Уимблдон, он сохранял победный настрой, и тогда пропуск всего грунтового сезона был понятен. Но сейчас он сделал то же самое, не выиграв ни одного „Мастерса“ в США. В результате к моменту старта Уимблдона прошло три месяца с тех пор, как он встречался с игроком топ-10 в официальном матче! Думаю, это слишком много. Может быть, впредь ему стоит играть один или два „Мастерса“ на песчаном покрытии, чтобы оставаться в тонусе», — написал Россе.

Эдберг: Федерер не выигрывал мэйджоры в 2014-м и 2015-м из-за Джоковича