Макинрой: не за горами тот день, когда Федерер повесит ракетку на гвоздь

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает, что 36-летний швейцарец Роджер Федерер уже не сможет выступать в туре на протяжении длительного времени.



«То, что делает Федерер, просто невероятно. Не стоит забывать, что в этом году ему исполнится 37 лет. Несмотря на солидный возраст, Роджер прекрасно перемещается по теннисному корту. Тем не менее я думаю, что совсем скоро время возьмёт своё. Не за горами тот день, когда Федерер повесит ракетку на гвоздь.



Когда Федерер завершит карьеру, теннис не закончит своего существования. Очевидно, что такого человека, как Роджер, очень тяжело заменить, но будут новые звёзды и новые истории. Так происходит всегда», — сказал Макинрой в интервью Morgen Post.