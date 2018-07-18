Карлович с матчбола победил де Минора, несмотря на 13 двойных ошибок

Хорват Иво Карлович вышел во второй раунд турнира категории ATP 250 в Ньюпорте (США), одержав волевую победу над австралийцем Алексом де Минором (7) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:5. В третьей партии у Алекса был матчбол на приёме при счёте 5:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. Карлович выполнил 19 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету де Минора 5 подач навылет, 9 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



Следующим оппонентом Иво станет израильтянин Дуди Села, победивший австралийца Бернарда Томича (Q).