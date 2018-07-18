Кырстя: я занервничала, когда увидела свою семью и друзей на трибунах

Румынка Сорана Кырстя прокомментировала победу над представительницей Турции Каглой Буюкаксай на старте турнира в Бухаресте со счётом 6:3, 6:3.

«Это была отличная победа для меня, учитывая, что в прошлый раз я ей проиграла в Стамбуле. Начало турнира получилось хорошим. Это был мой первый матч на домашнем турнире, и я медленно входила в игру. Я занервничала, когда увидела свою семью и друзей на трибунах.

Для первого раунда это была хорошая победа. Я играла достаточно агрессивно. Конечно, я допустила больше ошибок, чем обычно, но в целом рада тому, как всё сложилось.

Я понимаю, что должна играть агрессивно. До тех пор пока активно выигранных мячей у меня больше, чем невынужденных ошибок, я в безопасности.

Жаркая погода меня не беспокоит. Но она влияет на игру, так как покрытие становится более быстрым, а отскок более высоким. Но это теннис. Побеждает быстрейший. Мне даже нравится играть в таких условиях", — цитирует Кырстю официальный сайт тура.