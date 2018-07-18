Пармантье не доиграла матча с Ван Яфань во втором круге турнира в Бухаресте

Француженка Паулин Пармантье (7) не смогла доиграть матч второго круга турнира в Бухаресте с китаянкой Ван Яфань. 32-летняя парижанка, занимающая 65-е место в рейтинге WТА, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, уступая 6:7 (0:7), 0:3. Продолжительность поединка составила 1 час 19 минут.

В четвертьфинале 24-летняя уроженка Нанкина, которая располагается на 84-й позиции в женской табели о рангах, сыграет либо с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (2), либо со словенкой Тамарой Зиданшек. Соперница Ван определится сегодня, 18 июля.