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Нисикори: по-прежнему чувствую боль в локте

Нисикори: по-прежнему чувствую боль в локте
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал своё восстановление от травмы локтя, из-за которой он пропустил конец прошлого сезона и часть текущего.

«Я по-прежнему чувствую боль в правом локте, но всё становится лучше. Уверен, я буду полностью готов к турниру в Вашингтоне», – цитирует Кея Tennis World USA.

Хардовые соревнования Citi Open пройдут в период с 28 июля по 5 августа. 28-летний японец располагается на 20-й строчке в рейтинге ATP. Его лучшим результатом было 4-е место в марте 2015 года.

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