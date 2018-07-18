Нисикори: по-прежнему чувствую боль в локте

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал своё восстановление от травмы локтя, из-за которой он пропустил конец прошлого сезона и часть текущего.



«Я по-прежнему чувствую боль в правом локте, но всё становится лучше. Уверен, я буду полностью готов к турниру в Вашингтоне», – цитирует Кея Tennis World USA.



Хардовые соревнования Citi Open пройдут в период с 28 июля по 5 августа. 28-летний японец располагается на 20-й строчке в рейтинге ATP. Его лучшим результатом было 4-е место в марте 2015 года.

Нисикори: я мог выиграть Уимблдон