В основную сетку US Open вошли 6 чемпионок турнира, включая Шарапову

Стал известен состав участников Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В основную сетку включены шесть чемпионок US Open: американки Серена и Винус Уильямс, Слоан Стивенс, россиянка Мария Шарапова, немка Анжелика Кербер и австралийка Саманта Стосур.

В Нью-Йорке также сыграют румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, украинка Элина Свитолина, чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, француженка Каролин Гарсия, немка Юлия Гёргес и представительница Латвии Елена Остапенко.

Четыре теннисистки, возвращающиеся после травм, сыграют в основной сетке благодаря особому рейтингу (special ranking): Тимя Бачински (Швейцария), Лаура Зигемунд (Германия), Маргарита Гаспарян (Россия) и Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия).

Россиянка Анна Блинкова стала последней теннисисткой, прошедшей в основную сетку по рейтингу.

Турнир пройдёт с 27 августа по 9 сентября.