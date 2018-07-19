Ларссон: повезло, что вчера Кюнг играла в паре. Иначе я бы ничего о ней не знала

Шведская теннисистка Юханна Ларссон поделилась впечатлениями от победы над представительницей Швейцарии Леони Кюнг в первом круге турнира в Гштааде со счётом 6:4, 6:1.

«Ощущения от победы очень приятные, но выиграть было нелегко. Мне трудно было понять, когда стоит действовать агрессивно, а когда осторожно. Полёт мяча был непредсказуем.

Мне немного повезло. Вчера Леони выступала в парном разряде, и я смогла оценить её игру. В противном случае я бы об этой девушке не знала ничего. Может быть, через несколько лет она выиграет этот турнир", — цитирует Ларссон официальный сайт тура.