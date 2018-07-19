Села: приятно выиграть, особенно учитывая, что это произошло в Нью-Йорке

Израильтянин Дуди Села прокомментировал свою победу над хорватским теннисистом Иво Карловичем в матче второго круга соревнований в Ньюпорте – 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:2. Карлович при 18 эйсах выполнил 15 двойных ошибок.



«Я очень счастлив победить сегодня. У меня много друзей в Нью-Йорке, поэтому мне всегда приятно выходить на местные корты», – цитирует Селу официальный сайт ATP.



Соперником израильского теннисиста по четвертьфинальному матчу станет третья ракетка турнира американец Стив Джонсон.