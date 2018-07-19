Села: приятно выиграть, особенно учитывая, что это произошло в Нью-Йорке

Израильтянин Дуди Села прокомментировал свою победу над хорватским теннисистом Иво Карловичем в матче второго круга соревнований в Ньюпорте – 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:2. Карлович при 18 эйсах выполнил 15 двойных ошибок.
«Я очень счастлив победить сегодня. У меня много друзей в Нью-Йорке, поэтому мне всегда приятно выходить на местные корты», – цитирует Селу официальный сайт ATP.
Соперником израильского теннисиста по четвертьфинальному матчу станет третья ракетка турнира американец Стив Джонсон.
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.