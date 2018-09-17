Саккари: в матче со Шмидловой у меня всё получалось отлично

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под третьим номером, прокомментировала победу в первом круге над представительницей Словакии Анной Шмидловой со счётом 6:0, 6:1.

«Сегодня у меня всё на корте получалось отлично. Я действовала уверенно и играла агрессивно, когда это было нужно больше всего. Особенно отмечу свою игру на задней линии. Также моей сильной стороной является удар с форхенда. Сегодня он работал здорово.

Хорошо, что мне удалось удержать свою подачу во втором гейме со счёта 0:40. Это был важный момент», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA-тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Саккари поспорит с победительницей поединка Варвара Флинк (Россия, Q) — Маргарита Гаспарян (Россия).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 25 сентября.