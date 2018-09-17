Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Донской в двух сетах проиграл Клижану в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Донской в двух сетах проиграл Клижану в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг турнира St. Petersburg Open. На старте соревнований он в двух партиях уступил представителю Словакии Мартину Клижану со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Евгений 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Донской — Клижан на St. Petersburg Open.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Клижан поспорит с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным под вторым номером. Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.

17 сентября 2018 года, понедельник. 15:10 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Евгений Донской
Евгений Донской
84
Россия
4:6
4:6
 
Мартин Клижан
Мартин Клижан
65
Словакия
Южный завершает карьеру игрока. Как прошла жеребьёвка St. Petersburg Open
Южный хочет отсрочить проводы, Вавринка рад, что набирает от матча к матчу. Турнир в городе на Неве вот-вот начнётся.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент