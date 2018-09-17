Донской в двух сетах проиграл Клижану в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг турнира St. Petersburg Open. На старте соревнований он в двух партиях уступил представителю Словакии Мартину Клижану со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.
Евгений 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Донской — Клижан на St. Petersburg Open.
За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Клижан поспорит с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным под вторым номером. Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.
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