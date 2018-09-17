Вавринка: уступая в счёте 3:5, я смог вернуться и показать хороший уровень игры

Швейцарец Стэн Вавринка остался доволен своим уровнем игры в матче первого раунда St. Petersburg Open, где он в двух сетах взял верх над словенцем Аляжем Бедене — 7:5, 7:6 (7:5).

«В целом я удовлетворён матчем. В первом сете я уступал 3:5, но потом мне удалось вернуться в игру. Сегодня я поборолся и в итоге показал хороший уровень тенниса.



Турнир очень хороший, он продолжает улучшаться. Могу сказать, что я доволен уровнем организации и теми условиями, которые тут созданы. Очень рад возвращению в Санкт-Петербург», — передаёт слова Вавринки корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Вавринка поборется с россиянином Кареном Хачановым. Турнир завершится 23 сентября.