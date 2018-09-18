Текстовая онлайн-трансляция матча Соуза — Медведев в Санкт-Петербурге

Сегодня, 18 сентября, состоится матч первого круга турнира в Санкт-Петербурге, в котором сыграют представитель Португалии Жоау Соуза и россиянин Даниил Медведев, посеянный под восьмым номером. Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени. Соперники встречались в этом году на турнире в Эшториле. Победу в том матче одержал Жоау со счётом 7:6 (7:1), 7:5.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Соуза — Медведев на St. Petersburg Open.



Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге поспорит либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, либо с Денисом Истоминым из Узбекистана.



Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.

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