Медведев: я поднял свой уровень и в течение сезона заиграл более стабильно

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что считает St. Petersburg Open одним из лучших турниров в ATP-Туре. В этом году он надеется пройти в соревновании как можно дальше.

«Чем нравится турнир St. Petersburg Open? В первую очередь организацией. Здесь всё на высшем уровне: еда хорошая, транспорт отличный и без задержек, отель — один из лучших в мире. Кроме того, программой турнира предусмотрены очень хорошие мероприятия помимо тенниса: например, гала-ужин, там очень красивое представление игроков. Всё отлично, я считаю, что это один из лучших турниров в ATP-туре.

В прошлом году это был плохой отрезок в сезоне, там было, кажется, около 7 поражений в первом круге после Вашингтона. Сейчас я уже поднял свой уровень и более стабильно заиграл в течение сезона. Очень надеюсь показать здесь хорошую игру и продвинуться как можно дальше», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

В первом круге St. Petersburg Open Медведев сыграет с португальцем Жоау Соузой.