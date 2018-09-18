Кужмова победила Йорович на старте турнира в Гуанчжоу

Словацкая теннисистка Виктория Кужмова, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под шестым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Сербии Ивану Йорович, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Виктория трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Кужмова поспорит с американской теннисисткой Бернардой Перой.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.