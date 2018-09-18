Козлова вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Китая Лу Цзяцзин, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:0, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Катерина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Козлова поспорит с американкой Дженнифер Брэйди.

Гуанчжоу. Женщины. Первый круг

Дениз Хазанюк (Израиль, Q) — Синьюй Ван (Китай, WC) — 6:4, 4:6, 6:3.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.