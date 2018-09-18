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Козлова вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Козлова вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Китая Лу Цзяцзин, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:0, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Катерина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Козлова поспорит с американкой Дженнифер Брэйди.

Гуанчжоу. Женщины. Первый круг
Дениз Хазанюк (Израиль, Q) — Синьюй Ван (Китай, WC) — 6:4, 4:6, 6:3.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.

18 сентября 2018 года, вторник. 08:00 МСК
Гуанчжоу. 1-й круг
Матч окончен
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Украина
6:0
   7
7:6
4   
 
Лу Цзяцзин
Лу Цзяцзин
Китай
18 сентября 2018 года, вторник. 07:00 МСК
Гуанчжоу. 1-й круг
Матч окончен
Дениз Хазанюк
Дениз Хазанюк
Израиль
6:4
4:6
6:3
Синьюй Ван
Синьюй Ван
Китай
Кузнецова сыграет с Танди в первом круге турнира в Гуанчжоу
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