Южный: радует, что на протяжении всей карьеры я навязывал борьбу лучшим

Россиянин Михаил Южный прокомментировал скорое завершение своей профессиональной карьеры. Турнир в Санкт-Петербурге станет для экс восьмой ракетки мира последним.



«Я играл против лучших теннисистов мира своей эпохи. Федерер, Джокович, Надаль – все эти парни хороши, и я не могу сказать, кто из них лучший. Все наши встречи были разные. Некоторые оказались драматичными для меня, другие напротив – потрясающие. Радует, что я был вовлечён в подобные сражения не в течение одного-двух сезонов, а на протяжении всей карьеры.



Если вы действительно стремитесь к чему-то и прилагаете к этому максимум усилий – будьте уверены, рано или поздно ваши инвестиции окупятся. Каждый раз я сражался до самого конца матча», – цитирует 36-го теннисиста официальный сайт ATP.

В первом раунде St. Petersburg Open Михаил сыграет с боснийцем Мирзой Башичем.

«Я хочу, чтобы ты был генералом». Борис Собкин о Михаиле Южном Душа, болтающаяся кисть, стабильность и системность, «уайлд-кард», взаимность, теннисное самоубийство и многое другое в откровениях тренера.

Южный – о завершении карьеры: не хочу, чтобы дети жили моей жизнью