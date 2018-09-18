Бердых: Южный всегда был для меня очень тяжёлым соперником

Чех Томаш Бердых прокомментировал скорое завершение профессиональной карьеры россиянином Михаилом Южным.



«Я помню Михаила с тех пор, как начал выступать в туре, а это было достаточно давно. Он многого добился и всегда был очень и очень тяжёлым соперником для меня», – цитирует 33-летнего Бердыха официальный сайт ATP.



Продолжающийся St. Petersbourg Open станет последним в карьере 36-летнего Южного. Экс восьмая ракетка мира стартует на турнире матчем против боснийца Мирзы Башича.



Южный и Бердых встречались между собой 12 раз. У каждого из теннисистов по шесть побед.

Михаил Южный занимает второе место среди российских теннисистов по количеству побед в ATP туре. При 498 победах у Южного 415 поражений. На 109 побед больше у Евгения Кафельникова.

«Я хочу, чтобы ты был генералом». Борис Собкин о Михаиле Южном Душа, болтающаяся кисть, стабильность и системность, «уайлд-кард», взаимность, теннисное самоубийство и многое другое в откровениях тренера.