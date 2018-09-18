Векич: я очень хорошо играю в этом году, прогрессирую

Хорватка Донна Векич поделилась впечатлениями от победы над американкой Слоан Стивенс в первом круге турнира в Токио (Япония) со счётом 6:4, 6:4.

«Я отлично себя чувствую. В нашей предыдущей встрече я также победила Слоан, поэтому вновь следовала своему плану на игру. Я очень хорошо играю в этом году, прогрессирую. Даже когда я уступаю в счёте, я продолжаю упорно трудиться и делаю правильные вещи на корте. Думаю, это видно по моим выступлениям», — приводит слова Векич официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Векич поспорит с британкой Йоханной Контой. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.

Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.