Хачанов и Тим прогулялись на катере по Неве

Лидер посева St. Petersburg Open австриец Доминик Тим и четвёртый номер соревнований россиянин Карен Хачанов отправились в водную экскурсию на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга.



Во время прогулки Карен и Доминик в прямом эфире ответили на ряд вопросов от болельщиков, а Хачанов успел научить австрийца паре фраз на русском языке.



«Я ожидал, что эта прогулка будет интересной, потому что Санкт-Петербург – красивый город, где много величественных зданий. Мы видели всё это с воды, это невероятно, и я наслаждался этим круизом», — цитирует Тима пресс-служба турнира.



Свои первые матчи на соревнованиях теннисисты проведут во втором круге. Соперником Хачанова станет швейцарец Стэн Вавринка, тогда как Тим сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Фото : Официальный сайт St. Petersburg Open