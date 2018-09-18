Джумхур: подавая на матч при счёте 5:1, я стал слишком торопиться

Боснийский теннисист Дамир Джумхур прокомментировал свою победу в первом круге St. Petersburg Open над австрийцем Лукасом Мидлером со счётом 7:5, 6:3.

«Я не мог играть некоторое время из-за травмы и лишь в последние семь дней смог тренироваться. В целом, учитывая все проблемы, которые я испытывал в последние месяцы, я хорошо себя чувствовал на корте. Я не очень хорошо начал матч, но когда нашёл свою игру, то почувствовал такую же уверенность, как на последних тренировках.

Подавая на матч при счёте 5:1, я стал слишком торопиться, потеряв концентрацию после стольких отличных геймов. Но в итоге мне удалось провести хороший гейм при счёте 5:3", — передаёт слова Джумхура корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Следующим соперником Джумхура станет победитель матча Илья Ивашко (Беларусь) – Гидо Пелья (Аргентина).

«Все матчи отличаются друг от друга, каждый получается непростым. Если моим соперником будет Пелья, то могу сказать, что он очень опасный противник. Я хорошо его знаю, он левша. С ним всегда непросто играть. Главное для меня — чувствовать себя хорошо. Если я хорошо себя чувствую и уверен в себе, то могу победить любого соперника», — сказал Джумхур.