Медведев: не знаю, как больным мне удалось провести три матча на высоком уровне

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции подвёл итоги матча первого круга St. Petersburg Open, в котором ему удалось обыграть португальца Жоау Соузу — 6:4, 6:1. Также он отметил, что победа в решающем поединке в Кубке Дэвиса далась ему очень тяжело.

«Я приболел ещё до матча Кубка Дэвиса, может, съел что-то не то. Даже не знаю, как мне удалось сыграть за это время три поединка. Всё это время я был болен, приходилось играть на морально-волевых. Вроде бы становится лучше, но при этом сегодня на матче чувствовал себя ужасно. Рад, что сыграл на высоком уровне и выиграл.



Победа на Кубке Дэвиса далась очень тяжело. Я чувствовал себя плохо, тренировался после Америки мало, но знал, могу хорошо играть и должен помочь команде. Не получилось в первом матче. Считаю, там Ивашко показал какой-то нереальный теннис. Наверное, я бы не смог ему ничего противопоставить, даже если бы находился в лучшей форме. Очень рад, что, несмотря на все проблемы, мне удалось победить в решающем матче, который был очень непростым. Надеюсь, эти радостные эмоции дадут мне толчок в личной карьере», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Медведев, уверенно обыграв Соузу, вышел во второй круг St. Petersburg Open