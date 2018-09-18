Рублёв: Вавринке и Джоковичу потребовалось много месяцев, чтобы начать побеждать

Российский теннисист Андрей Рублёв дал комментарий после поражения от Яна-Леннарда Штруффа в матче первого круга St. Petersburg Open — 4:6, 6:7 (6:8).

«Мне кажется, с его стилем игры сложно было что-то предпринять. Просто могу сказать, что не повезло. Единственный момент, когда я мог что-то изменить, – во втором сете при счёте 4:4, а затем у меня не было возможностей. В таких матчах нужно ждать хоть какой-то маленький шанс, чтобы его использовать.



В Вашингтоне всё удачно сложилось. Я только восстановился после травмы, и у меня был шанс выйти в финал. Я провёл хорошую игру в полуфинале, где мне немного не хватило для победы. Это кажется ненормально, когда ты три месяца не играешь, а потом сразу попадаешь в полуфинал такого турнира. Даже взять топ-игроков, которые долго не играли после травмы, – Вавринка и Джокович. Им потребовалось много месяцев, чтобы выиграть несколько матчей. Это тяжело даётся. Надеюсь, скоро смогу почувствовать уверенность. Сегодня я играл достаточно неплохо, если сравнивать с моими последними поединками.



Завершение сезона? Скорее всего, закончу его, как обычно, после Парижа. Если попаду в Милан, то сыграю ещё и там. Надеюсь выиграть пару матчей, провести какой-то турнир хорошо и уже готовиться к следующему сезону», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.