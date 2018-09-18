Рублёв потерпел поражение от Штруффа в первом круге St. Petersburg Open

Россиянин Андрей Рублёв завершил выступления на турнире в Санкт-Петербурге, уступив на старте соревнований немцу Ян-Леннарду Штруффу — 4:6, 6:7 (6:8).

Матч продолжался 1 час 9 минут. Рублёв 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Его оппонент совершил 18 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал один из двух возможных брейк-пойнтов. Ранее теннисисты никогда не играли между собой.

Во втором круге Штруфф встретится с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под первым номером.

St. Petersburg Open завершится 23 сентября. Действующим победителем соревнований является босниец Дамир Джумхур. Напомним, после окончания турнира в Санкт-Петербурге профессиональную карьеру завершит россиянин Михаил Южный.

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