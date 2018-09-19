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Остапенко вышла во второй круг турнира в Сеуле, где сыграет с Александровой

Остапенко вышла во второй круг турнира в Сеуле, где сыграет с Александровой
Теннис / WTA

Действующая победительница турнира в Сеуле (Южная Корея) латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная под первым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Испании Лару Арруабаррену со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал турнира в Сеуле Остапенко поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой, которая в двух партиях победила представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:1, 6:2.

Турнир в Сеуле с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября.

19 сентября 2018 года, среда. 09:50 МСК
Сеул. 1-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
Елена Остапенко
10
Латвия
6:3
6:3
 
Лара Арруабаррена
Лара Арруабаррена
71
Испания
Александрова победила Ларссон и может сыграть с Остапенко на турнире в Сеуле
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