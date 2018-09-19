Гарсия: я впервые обыграла Павлюченкову, от этого победа ещё приятнее

Француженка Каролин Гарсия поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге турнира в Токио со счётом 6:4, 2:6, 7:5 и оценила своё выступление в сезоне.

«На корте была настоящая битва. Я очень рада этой победе. Я впервые обыграла Настю, от этого победа ещё приятнее.

Я рада вернуться в Японию. В этот раз турнир приходит на арене поменьше и условия другие. Но всё равно на играх очень много зрителей.

Думаю, у многих теннисисток есть шансы на попадание на Итоговый чемпионат. Я ближе к этой цели, чем в прошлом году. Может быть, мне удастся попасть в Сингапур. Может, нет. Я сделаю всё, что в моих силах. Но в любом случае я получу отличный опыт. Я знаю, что в этом году выступаю не идеально, но всё равно сохраняю позитивный настрой и стараюсь прибавлять", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.