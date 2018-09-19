Южный поблагодарил стихами болельщиков за поддержку

Российский теннисист Михаил Южный после победы в первом круге турнира в Санкт-Петербурге над боснийцем Мирзой Башичем (7:6 (8:6), 6:4) обратился к болельщикам со словами благодарности. Южный сообщил, что хочет поблагодарить публики с помощью собственных стихов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
«Не судите строго, я чуть-чуть всего. Ладно?» — сказал Южный и зачитал стихотворение:
«Если б каждую неделю
Мне бы в Питер приезжать
И родные видеть лица,
То готов я век играть.
36 – вообще не возраст,
Ведь в душе я всё пацан.
Только вот по заграницам
Ездить что-то я устал.
Ну а дома всё иначе:
Есть кураж, и я смогу
Снова здесь играть на равных
Ну хотя бы раз в году».
Южный вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге