Южный поблагодарил стихами болельщиков за поддержку

Российский теннисист Михаил Южный после победы в первом круге турнира в Санкт-Петербурге над боснийцем Мирзой Башичем (7:6 (8:6), 6:4) обратился к болельщикам со словами благодарности. Южный сообщил, что хочет поблагодарить публики с помощью собственных стихов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

«Не судите строго, я чуть-чуть всего. Ладно?» — сказал Южный и зачитал стихотворение:

«Если б каждую неделю

Мне бы в Питер приезжать

И родные видеть лица,

То готов я век играть.

36 – вообще не возраст,

Ведь в душе я всё пацан.

Только вот по заграницам

Ездить что-то я устал.

Ну а дома всё иначе:

Есть кураж, и я смогу

Снова здесь играть на равных

Ну хотя бы раз в году».