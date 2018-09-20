Тим: очень хочу попасть на итоговый турнир ATP

Восьмая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим перед своим стартом на турнире в Санкт-Петербурге поделился ожиданиями и рассказал о своих целях на конец сезона.

«Я на протяжении всего года думаю о гонке ATP. Конечно, мне очень хочется попасть туда. Это – самый классный турнир. Очень хочу остаться в первой восьмёрке рейтинга ATP.

Поездка на Открытый чемпионат США по теннису была отличной. Я улетал с отличным настроением. Таких чувств я не испытывал на протяжении двух лет. Сейчас я нахожусь в хорошей форме. Жду с нетерпением старта на турнире в Петербурге, а также участия в соревнованиях в Азии и Вене», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

Тим был посеян под первым номером на турнире в Санкт-Петербурге. Австриец прошёл первый круг на «бай». Во втором круге соперником Тима станет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.